  2. Pologne
  3. Białystok
  Maison de ville Marina forest

Maison de ville Marina forest

Białystok, Pologne
Prix ​​sur demande
Maison de ville Marina forest
ID: 34035
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Podlachie
  • Ville
    Białystok
  • Adresse
    Legionowa, 7 Szkola Podstawowa nr 9 im 42 Pulku Piechoty

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 48.0 – 64.6
Prix ​​par m², USD 3,419
Prix ​​de l'appartement, USD 164,120 – 220,878
Appartements 4 chambres
Surface, m² 69.9
Prix ​​par m², USD 3,419
Prix ​​de l'appartement, USD 239,000

Localisation sur la carte

Białystok, Pologne
Soins de santé
Alimentation et boissons

Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
02.07.2025
02.07.2025
Varsovie : où aller et que voir en 2 jours
