À propos du développeur

BUDINVEST NORD est une société de développement immobilier dont le siège se trouve à Białystok (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Pologne), enregistrée en Pologne sous la forme juridique de société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Numéro d’immatriculation KRS : 0001103204, NIP (numéro fiscal) : 5423484752, REGON : 528507227. La société a été enregistrée le 30 avril 2024.

L’entreprise se développe dans le domaine de petits ensembles résidentiels et de projets de loisirs, notamment les investissements Hygge Forest et Hygge Marina, qui combinent architecture moderne, proximité de la nature et confort de vie au quotidien. Notre objectif principal est de créer un produit clair et fiable pour les familles, les investisseurs et les acheteurs de Pologne, de Biélorussie et d’autres pays européens — pour y vivre, s’y reposer et réaliser des investissements rentables dans l’immobilier avec une valeur transparente et compréhensible. Nous proposons des maisons et des appartements avec accès à un terrain privé ou à des espaces verts, souvent au prix d’appartements classiques, afin que nos clients bénéficient d’un niveau de qualité de vie plus élevé.

La qualité de la construction, la transparence à toutes les étapes de la transaction et la responsabilité à long terme envers l’acheteur sont essentielles pour nous. Nous sommes ouverts à la coopération avec des agences immobilières et des partenaires qui partagent notre approche « nous construisons comme pour nous‑mêmes » et qui se concentrent sur la valeur à long terme pour le client.