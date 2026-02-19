BUDINVEST NORD est une société de développement immobilier dont le siège se trouve à Białystok (ul. Przejazd 2A / 403, 15-430 Białystok, Pologne), enregistrée en Pologne sous la forme juridique de société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Numéro d’immatriculation KRS : 0001103204, NIP (numéro fiscal) : 5423484752, REGON : 528507227. La société a été enregistrée le 30 avril 2024.
L’entreprise se développe dans le domaine de petits ensembles résidentiels et de projets de loisirs, notamment les investissements Hygge Forest et Hygge Marina, qui combinent architecture moderne, proximité de la nature et confort de vie au quotidien. Notre objectif principal est de créer un produit clair et fiable pour les familles, les investisseurs et les acheteurs de Pologne, de Biélorussie et d’autres pays européens — pour y vivre, s’y reposer et réaliser des investissements rentables dans l’immobilier avec une valeur transparente et compréhensible. Nous proposons des maisons et des appartements avec accès à un terrain privé ou à des espaces verts, souvent au prix d’appartements classiques, afin que nos clients bénéficient d’un niveau de qualité de vie plus élevé.
La qualité de la construction, la transparence à toutes les étapes de la transaction et la responsabilité à long terme envers l’acheteur sont essentielles pour nous. Nous sommes ouverts à la coopération avec des agences immobilières et des partenaires qui partagent notre approche « nous construisons comme pour nous‑mêmes » et qui se concentrent sur la valeur à long terme pour le client.
BUDINVEST NORD propose un ensemble complet de services liés à l’achat et à l’accompagnement de biens immobiliers dans les projets Hygge Forest et Hygge Marina. Nous travaillons avec des acheteurs privés, des investisseurs et des agences immobilières.
Pour les acheteurs et les familles
Sélection d’une maison ou d’un appartement dans nos projets en fonction de vos objectifs : résidence principale, maison de vacances, « second home », relocalisation.
Accompagnement complet de la transaction : depuis la première consultation et la réservation jusqu’à la signature de l’acte notarié et la remise des clés.
Conseil en matière de finitions, d’aménagement intérieur et d’utilisation du terrain afin de maximiser le confort de vie.
Pour les investisseurs
Sélection de biens adaptés à vos objectifs d’investissement (revenus, préservation du capital, diversification entre la Pologne et l’Europe).
Calcul du rendement potentiel et des scénarios d’utilisation (location, revente, format familial de « deuxième résidence »).
Accompagnement à toutes les étapes : du choix du bien jusqu’à la finalisation de la transaction et la prise de possession effective.
Pour les agences immobilières et les partenaires
Mise à disposition de toutes les informations et documents sur les projets Hygge Forest et Hygge Marina (plans, standards, conditions de coopération).
Collaboration dans le cadre d’un modèle partenarial transparent, avec des commissions fixes versées par le promoteur et des standards unifiés via la plateforme Realting.
Support dans le travail avec les clients : communication rapide, réponses aux questions sur les biens, aide à l’organisation des visites et des transactions.
Nous veillons en outre à ce que le processus d’achat soit aussi transparent et prévisible que possible : conditions claires, délais maîtrisés et communication ouverte à chaque étape.