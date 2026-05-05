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Terres à vendre en États-Unis

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38 propriétés total trouvé
Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 2 390 m²
Un investissement rare et une occasion de vivre par l'Adriatique! A vendre : un terrain urba…
$1,82M
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 30 000 m²
A vendre est un terrain attrayant de 30 000 m2, situé à Zaljevo, Bar, offrant une vue panora…
$4,24M
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Prix: €15/m2Surface totale: 3,516 m2 Ce terrain spacieux est disponible à l'achat seulement …
$62,038
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 8 500 m²
Terrain à vendre par la rivière – Deux parcelles riveraines disponibles À vendre: Deux parce…
$170,024
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 10 000 m²
À Vendre: 1000m2 Terrain avec vue sur la mer – Svinjišta, Budva Un terrain de 1000m2 est à v…
$211,795
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 2 460 m²
À Vendre: 2460 m2 Terrain, Slap, Danilovgrad – Idéal pour l'investissement Ce terrain de 246…
$57,655
T.V.A.
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Surface 575 m²
Terrain sur la ligne de front de la Resina Golf, dans l'urbanisation. A mi-chemin entre Marb…
$717,749
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Emplacement+Projet+License Terrain résidentiel, Benahavís, Costa del Sol. Jardin/lot 3473 m…
$679,508
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 5 135 m²
À Vendre: Terrain à Budva, Markovići - 5135m2 avec vue sur la mer Découvrez ce terrain à ven…
$296,513
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Un terrain attrayant d'une superficie totale de 1272 m2 est à vendre, situé dans l'environne…
$60,009
T.V.A.
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Terrain urbain à vendre à Carretera de Mijas (La Loma). Terrain urbain à vendre dans la Car…
$317,692
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Surface 250 m²
Vous avez maintenant une occasion rare de faire vivre votre maison de rêve dans la zone éton…
$764,815
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Surface 172 m²
Possibilité exceptionnelle de développement à Prime Costa del Sol Emplacement Aperçu de la p…
$494,188
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Surface 157 m²
Terrain rustique avec un emplacement imbattable à 2 minutes de la célèbre plage "El Cristo".…
$635,385
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
QUIET et PRIVE - YET CENTRALLEMENT LOCATIF Ce terrain en Urbanisation Campo Mijas est pour …
$223,561
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 6 000 m²
dans un endroit calme et attrayant à Darza. Situation: 8 km du centre d'Ulcinj, 4 km d'Ada B…
$171,789
T.V.A.
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
Terrain à vendre à Dobre Vode (Petović Žabio), Bar – 125m de la plage, Possibilité de dévelo…
$91,778
T.V.A.
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Terrain de golf exclusif Frontline – Possibilité d'investissement sur la Costa del Sol C'es…
$294,160
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 253 m²
Superficie totale : 253,100 m 2
$1
T.V.A.
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Terrain résidentiel à Elviria, dans la zone bien connue de Santa María Golf, à deux pas du g…
$588,319
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
PLEIN WONDERFUL À VENDRE DANS LA COMMUNAUTE RESIDENTIELLE PRESTIGIEUX NEAR MIJAS PUEBLO!! Te…
$453,006
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Terrain urbain à vendre dans la zone de développement Coto-Sierrezuela, à Mijas. Surface : …
$929,544
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Surface 411 m²
Nous sommes heureux de vous présenter ce magnifique terrain urbain d'une superficie totale d…
$705,983
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Une chance de construire votre nouvelle maison de rêve et très belle parcelle orientée sud a…
$1,18M
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 4 300 m²
Terrain de construction, adapté à tous les usages, env. 4300 m2, à mi-chemin entre Budva et …
$1,32M
T.V.A.
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Magnifique terrain résidentiel à vendre à Elviria de 1.516 m2. Le terrain est situé dans un …
$682,450
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Terrain dans Miami, États-Unis
Terrain
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 457 m²
À vendre, un terrain urbanisé à Dahna dans le voisinage immédiat de la rue Vojislavljevica, …
$105,897
T.V.A.
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Surface 575 m²
Terrain sur la ligne de front de la Resina Golf, dans l'urbanisation. A mi-chemin entre Marb…
$647,151
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Terrain résidentiel à vendre à El Real de la Quinta, avec une capacité de construction de 10…
$1,09M
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Terrain dans New York, États-Unis
Terrain
New York, États-Unis
Cherchez-vous l'emplacement idéal pour construire votre villa de rêve? Ce terrain unique de …
$511,838
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