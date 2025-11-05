  1. Realting.com
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE

Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
14
ID: 32822
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 539002
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Zone clôturée

En plus

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Complexes similaires
Club-house BUDVA CENTAR
Budva, Monténégro
depuis
$228,377
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Monténégro
depuis
$925,372
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
Club-house Verona house
Budva, Monténégro
depuis
$117,467
Village de chalets
Tivat, Monténégro
depuis
$6,42M
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
ADRIA MONTENEGRO est une ville moderne de style méditerranéen, construite sur la côte adriatique dans le parc forestier de la ville. Herceg Novi. Le complexe est situé dans une zone protégée séparée. Une rivière de montagne coule le long de la frontière; on peut la traverser dans une forêt q…
Zabljak, Monténégro
depuis
$108,179
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Maison de ville sur 2 étages 45 m2, entièrement équipée avec meubles et vaisselle et tous les appareils ménagers nécessairesAvec une belle vue sur Savin Cook et sa régionPrix 99 000 euros sans mobilier ou 125 000 euros clé en main
Budva, Monténégro
depuis
$925,372
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Villa à vendre dans un village d'élite. Proche, avec une vue incroyable sur la mer et les montagnes Superficie du terrain 403 m2 Superficie de la maison 231 m2 2 places de parking Bassier 7×5 m La maison a été construite en tenant compte des caractéristiques sismologiques du pays à part…
