Maisons neuves en Municipalité de Herceg Novi, Monténégro

Herceg Novi
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
ADRIA MONTENEGRO est une ville moderne de style méditerranéen, construite sur la côte adriatique dans le parc forestier de la ville. Herceg Novi. Le complexe est situé dans une zone protégée séparée. Une rivière de montagne coule le long de la frontière; on peut la traverser dans une forêt q…
Développeur
Montenegro Sun Realty
