  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE

Donja Lastva, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
7
ID: 32830
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 539567
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 05/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Donja Lastva

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Donja Lastva, Monténégro
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
