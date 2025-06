Village de chalets ADRIA MONTENEGRO

ADRIA MONTENEGRO est une ville moderne de style méditerranéen, construite sur la côte adriatique dans le parc forestier de la ville. Herceg Novi. Le complexe est situé dans une zone protégée séparée. Une rivière de montagne coule le long de la frontière; on peut la traverser dans une forêt qui n'est pas soumise au développement. L'infrastructure de la ville, la mer et la promenade sont à distance de marche. Trois grandes piscines pour adultes et une piscine pour enfants sont décorées par le complexe. Ils versent de l'eau propre de la rivière des montagnes.

Autour des piscines se trouvent des espaces et des gazebos pour se détendre, un barbecue et une aire de jeux.

La superficie totale du complexe est de 4 500 mètres carrés. Il y a 9 maisons dans le complexe, alors qu'il n'y a pas un seul design répétitif. Chaque appartement (sauf les studios) dispose d'un parking gratuit. Tous les appartements du complexe ont une vue panoramique sur la mer.

La séparation de l'appartement est incluse dans son prix. Il est fait de céramique de haute qualité et de parquet, comprend le chauffage au sol de carrelage, des fenêtres double vitrage avec des éléments de chêne poli et revêtement de verre économisant l'énergie, ainsi que des équipements pour les salles de bains et lacquo; clé en main et raquo. Toutes les communications sont affichées aux emplacements d'installation de la cuisine (la cuisine elle-même n'est pas incluse dans le prix). Dans les bâtiments où la décoration n'est pas encore complète, il est possible de la coordonner avec le client. La vie quotidienne du complexe est maintenue et assurée par la société de gestion.

Ses tâches consistent notamment à maintenir la sécurité, à préserver la propriété du complexe et de ses habitants, à maintenir le bon fonctionnement de tous les systèmes techniques, à nettoyer le territoire, à fournir des services d'information et de conseil et à aider à l'aménagement des appartements. La société de gestion fournit également des services payants supplémentaires.

Nos appartements sont en demande de résidence personnelle et de livraison ultérieure: ils ont «excellent et raquo; et excellente réputation et commentaires sur les principaux sites de production (réserve, airbnb). Souvent, nos clients vivent dans le complexe pendant la basse saison, et pendant la saison estivale, ils reçoivent des revenus de location, qui peuvent atteindre 4 à 7 % par année.

Rappelez-vous que vous n'achetez pas seulement des mètres carrés, mais vous choisissez un endroit et un style de vie! Les mètres carrés sont une application utile pour ce choix.