Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Villa moderne avec vue sur la mer au prix d'un appartement — Krimovica

Une nouvelle maison avec une vue panoramique imprenable sur l'Adriatique, située au-dessus des plages de Jaz, Trsteno et Ploce.

L'aménagement spacieux et la grande terrasse sur le toit font de cette maison un choix idéal pour vivre au bord de la mer.

• Surface totale de la maison : 110 m2

• 3 chambres, dont une chambre principale avec un dressing et une salle de bains privative

• Chauffage au sol dans toute la maison

• Spacieux salon avec cuisine et accès à la cour

• Garage et salle technique (40-50 m2)

• Piscine et cour (environ 50 m2)

• Terrasse sur le toit — 120 m2 avec vue sur la mer et le coucher du soleil