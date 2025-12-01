  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica

, Monténégro
depuis
$498,932
depuis
$4,536/m²
;
10
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32958
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Villa moderne avec vue sur la mer au prix d'un appartement — Krimovica

Une nouvelle maison avec une vue panoramique imprenable sur l'Adriatique, située au-dessus des plages de Jaz, Trsteno et Ploce.

L'aménagement spacieux et la grande terrasse sur le toit font de cette maison un choix idéal pour vivre au bord de la mer.

• Surface totale de la maison : 110 m2
• 3 chambres, dont une chambre principale avec un dressing et une salle de bains privative
• Chauffage au sol dans toute la maison
• Spacieux salon avec cuisine et accès à la cour
• Garage et salle technique (40-50 m2)
• Piscine et cour (environ 50 m2)
• Terrasse sur le toit — 120 m2 avec vue sur la mer et le coucher du soleil

Localisation sur la carte

, Monténégro
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Club-house BUDVA CENTAR
Budva, Monténégro
depuis
$228,377
Villa Palace Florio by Concord
Prcanj, Monténégro
depuis
$3,48M
Club-house Verona house
Budva, Monténégro
depuis
$117,467
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
Vous regardez
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Monténégro
depuis
$498,932
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Villa Palace Florio by Concord
Prcanj, Monténégro
depuis
$3,48M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
L'emplacement du Palais Florio est situé le long d'une route côtière locale, à seulement 5 mètres de la mer. Les environs immédiats du palais sont caractérisés par le noyau historique de la colonie de Prčanj, le paysage naturel, et la présence de plusieurs monuments culturels et historiques …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Afficher tout Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!Délai de livraison clé en main: Début 2027. (dépend du remplissage de l'ensemble complet à la demande des acheteurs).Structure du projet: Superficie de la villa à partir de 180 m2. Surface …
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Club-house Verona house
Club-house Verona house
Club-house Verona house
Club-house Verona house
Club-house Verona house
Afficher tout Club-house Verona house
Club-house Verona house
Budva, Monténégro
depuis
$117,467
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Vente dans une nouvelle maison, banlieue de Budva Lastva6 appartements de 79 m2,3 chambres et salon avec 2 salles de bains et une piscineCommerces à proximité, Technomax, station-serviceCentre commercial 10 minutesLa taxe de 3% est payée par l'acheteur !Prix 107 500 euros
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Realting.com
Aller