Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Délai de livraison clé en main: Début 2027. (dépend du remplissage de l'ensemble complet à la demande des acheteurs).



Structure du projet: Superficie de la villa à partir de 180 m2. Surface terrain - à partir de 500 m2



La structure du complexe comprend 3 villas avec garage, ainsi que 3 villas avec double parking



Installations:

Complexe résidentiel prestigieux avec un excellent emplacement. Vue panoramique sur la mer et la ville. Piscine privée sur le terrain. Design architectural moderne et haute qualité de construction. Le prix comprend les services du concepteur et l'équipement standard de la villa. (Finition des pièces - parquet au sol / carreaux de céramique, murs et plafonds peints dans n'importe quelle couleur de leur choix. Finition extérieure complète - façade, toit, égouts. Tous les systèmes d'ingénierie - électricien sur le projet, égouts, eau, chaudière simple pour la maison, onduleur - climatiseurs multisplit dans les chambres, plancher chaud dans les salles de bains et les pièces communes (sauf les chambres), système de ventilation, vidéosurveillance. Salles de bains, tuiles, plomberie. La terrasse avant. En outre, chaque villa dispose d'une place de parking, qui offre un confort et des fonctionnalités supplémentaires. Chaque maison est élégamment meublée, a un intérieur moderne, des finitions de matériaux de haute qualité et une disposition parfaite. Paiements éventuels à des conditions favorables.



Lieu:

À distance de marche toutes les infrastructures nécessaires;

Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 20 minutes en voiture;

La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 50 minutes en voiture;

