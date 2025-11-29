  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Kavac
  4. Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Kavac, Monténégro
Prix ​​sur demande
;
26
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32956
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 539035
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 29/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Village
    Kavac

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Les services de l'Agence pour la confrontation de l'accord "sous la clé" est gratuit pour l'acheteur!!!

Délai de livraison clé en main: Début 2027. (dépend du remplissage de l'ensemble complet à la demande des acheteurs).

Structure du projet: Superficie de la villa à partir de 180 m2. Surface terrain - à partir de 500 m2

La structure du complexe comprend 3 villas avec garage, ainsi que 3 villas avec double parking

Installations:
Complexe résidentiel prestigieux avec un excellent emplacement. Vue panoramique sur la mer et la ville. Piscine privée sur le terrain. Design architectural moderne et haute qualité de construction. Le prix comprend les services du concepteur et l'équipement standard de la villa. (Finition des pièces - parquet au sol / carreaux de céramique, murs et plafonds peints dans n'importe quelle couleur de leur choix. Finition extérieure complète - façade, toit, égouts. Tous les systèmes d'ingénierie - électricien sur le projet, égouts, eau, chaudière simple pour la maison, onduleur - climatiseurs multisplit dans les chambres, plancher chaud dans les salles de bains et les pièces communes (sauf les chambres), système de ventilation, vidéosurveillance. Salles de bains, tuiles, plomberie. La terrasse avant. En outre, chaque villa dispose d'une place de parking, qui offre un confort et des fonctionnalités supplémentaires. Chaque maison est élégamment meublée, a un intérieur moderne, des finitions de matériaux de haute qualité et une disposition parfaite. Paiements éventuels à des conditions favorables.

Lieu:

  • À distance de marche toutes les infrastructures nécessaires;
  • Aéroport de Tivat et Porto Montenegro - 20 minutes en voiture;
  • La capitale du Monténégro Podgorica et l'aéroport de Podgorica - 50 minutes en voiture;

Nous vous aiderons à obtenir un permis de séjour pour l'immobilier!!!
Laissez-vous aider et louer !!

Avec notre aide, vous allez acquérir un objet liquide qui vous apportera des revenus!
CONSULTATION GRATUITE!!!

Localisation sur la carte

Kavac, Monténégro
Épiceries

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Monténégro
depuis
$108,179
Club-house BUDVA CENTAR
Budva, Monténégro
depuis
$228,377
Club-house Verona house
Budva, Monténégro
depuis
$117,467
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Maison de ville Palace Florio by Concord
Prcanj, Monténégro
depuis
$3,48M
Vous regardez
Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL
Kavac, Monténégro
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Maison de ville Palace Florio by Concord
Maison de ville Palace Florio by Concord
Maison de ville Palace Florio by Concord
Maison de ville Palace Florio by Concord
Maison de ville Palace Florio by Concord
Prcanj, Monténégro
depuis
$3,48M
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
L'emplacement du Palais Florio est situé le long d'une route côtière locale, à seulement 5 mètres de la mer. Les environs immédiats du palais sont caractérisés par le noyau historique de la colonie de Prčanj, le paysage naturel, et la présence de plusieurs monuments culturels et historiques …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Langues
English, Crnogorski
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Afficher tout Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Afficher tout Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Maison de ville ROSKOSNYE TAUNHAUSY I APARTAMENTY V DONE LASTVE
Donja Lastva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Realting.com
Aller