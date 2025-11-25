  1. Realting.com
  4. Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.

Kolašin, Monténégro
depuis
$483,975
T.V.A.
depuis
$6,629/m²
BTC
5.7567890
ETH
301.7379248
USDT
478 498.8111069
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
9
ID: 32928
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kolašin
  • Ville
    Kolašin

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

ACHETER AVEC CRYPTO — gagnez en euros! Investissements fiables à revenu garanti.

Mountain Retreat by Dukley — votre maison de montagne qui génère des revenus.

La région nord du Monténégro est une priorité du programme de développement gouvernemental, assurant un flux touristique tout au long de l'année.

En investissant dans l'immobilier de notre complexe, vous recevez :
• Revenu garanti de 24% de votre investissement au cours des 3 premières années
• Pleine liquidité et stabilité des investissements
• Niveau de vie Elite entouré de montagnes et de nature

Le paiement avec cryptomonnaie est possible. Dukley est le premier développeur au Monténégro à accepter Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, et d'autres cryptomonnaies supérieures pour l'immobilier. Convertissez vos actifs numériques en propriété d'élite.

Votre option :
Loft duplex — 73 m2
Prix: 420,000 €
Paiement d'installation disponible.

Une retraite de montagne tranquille où le design élégant rencontre une vue panoramique imprenable. Le salon, la cuisine et deux niveaux avec une galerie ouverte créent l'espace parfait pour la détente et l'inspiration.

Localisation sur la carte

Kolašin, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
