  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Prcanj
  4. Maison de ville Palace Florio by Concord

Maison de ville Palace Florio by Concord

Prcanj, Monténégro
depuis
$3,48M
depuis
$5,801/m²
BTC
41.4018299
ETH
2 170.0469133
USDT
3 441 280.6034930
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 32609
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/11/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Kotor
  • Ville
    Prcanj

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

L'emplacement du Palais Florio est situé le long d'une route côtière locale, à seulement 5 mètres de la mer. Les environs immédiats du palais sont caractérisés par le noyau historique de la colonie de Prčanj, le paysage naturel, et la présence de plusieurs monuments culturels et historiques individuels. Sur le côté opposé de la route, il y a ponte-mandraći (les quais de pierre authentique) avec des amarres pour les petits bateaux, dont l'un appartient au palais.

Le palais a été construit au milieu du 17ème siècle par la famille Florio très influente et riche. Il dispose de larges couloirs, portes en bois massif avec lambris, et une section luxueusement traitée du premier étage, qui est très représentatif. Au premier étage, il y a une réception avec un salon représentatif. Il a été créé vers 1800 dans le style Empire. Le salon conservé à l'origine (du sol au plafond) représente l'un des meilleurs exemples de ce style dans la baie de Kotor.

Grâce à une reconstruction complète, le palais conserve ses dimensions existantes et le nombre de étages. Au rez-de-chaussée, il y aura une grande cuisine, une cave à vin et une taverne, un espace idéal pour les rassemblements, avec des murs décorés de documents historiques conservés sur le palais et la famille Florio. Depuis le premier étage, par l'escalier monumental en pierre de Brač, on atteint le salon vert et la salle de cheminée, qui mènent à un balcon offrant une vue sur la baie de Kotor. A cet étage, il y a aussi la salle à manger et la cuisine du palais. Le deuxième étage dispose de chambres de maître, tandis qu'un espace supplémentaire dans le grenier comprend une chambre avec une salle de bains.

La cour du palais est riche en équipements, y compris une cuisine d'été avec une cheminée centrale, ainsi qu'un espace de détente avec un spa et une salle de sport. Une grande piscine est située dans la partie centrale de la cour. En plus du palais, il y a aussi une chapelle datant de 1798, un vieux puits, et un garage pour six véhicules, sur lequel est une terrasse pour socialiser et se détendre, offrant une vue sur la baie de Kotor.

Localisation sur la carte

Prcanj, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Village de chalets
Tivat, Monténégro
depuis
$6,42M
Village de chalets ADRIA MONTENEGRO
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$84,371
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolašin, Monténégro
depuis
$483,975
T.V.A.
Club-house BUDVA CENTAR
Budva, Monténégro
depuis
$228,377
Vous regardez
Maison de ville Palace Florio by Concord
Prcanj, Monténégro
depuis
$3,48M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Afficher tout Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Villa BUY WITH CRYPTO — earn in euros! Reliable investments with guaranteed income.
Kolašin, Monténégro
depuis
$483,975
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
ACHETER AVEC CRYPTO — gagnez en euros! Investissements fiables à revenu garanti.Mountain Retreat by Dukley — votre maison de montagne qui génère des revenus.La région nord du Monténégro est une priorité du programme de développement gouvernemental, assurant un flux touristique tout au long d…
Agence
DOO MNG Built
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DOO MNG Built
Langues
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Écrire dans un Telegram
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Afficher tout Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Agence
GATE Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Monténégro
depuis
$108,179
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Maison de ville sur 2 étages 45 m2, entièrement équipée avec meubles et vaisselle et tous les appareils ménagers nécessairesAvec une belle vue sur Savin Cook et sa régionPrix 99 000 euros sans mobilier ou 125 000 euros clé en main
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Realting.com
Aller