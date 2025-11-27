Maison de ville Palace Florio by Concord

L'emplacement du Palais Florio est situé le long d'une route côtière locale, à seulement 5 mètres de la mer. Les environs immédiats du palais sont caractérisés par le noyau historique de la colonie de Prčanj, le paysage naturel, et la présence de plusieurs monuments culturels et historiques individuels. Sur le côté opposé de la route, il y a ponte-mandraći (les quais de pierre authentique) avec des amarres pour les petits bateaux, dont l'un appartient au palais.

Le palais a été construit au milieu du 17ème siècle par la famille Florio très influente et riche. Il dispose de larges couloirs, portes en bois massif avec lambris, et une section luxueusement traitée du premier étage, qui est très représentatif. Au premier étage, il y a une réception avec un salon représentatif. Il a été créé vers 1800 dans le style Empire. Le salon conservé à l'origine (du sol au plafond) représente l'un des meilleurs exemples de ce style dans la baie de Kotor.

Grâce à une reconstruction complète, le palais conserve ses dimensions existantes et le nombre de étages. Au rez-de-chaussée, il y aura une grande cuisine, une cave à vin et une taverne, un espace idéal pour les rassemblements, avec des murs décorés de documents historiques conservés sur le palais et la famille Florio. Depuis le premier étage, par l'escalier monumental en pierre de Brač, on atteint le salon vert et la salle de cheminée, qui mènent à un balcon offrant une vue sur la baie de Kotor. A cet étage, il y a aussi la salle à manger et la cuisine du palais. Le deuxième étage dispose de chambres de maître, tandis qu'un espace supplémentaire dans le grenier comprend une chambre avec une salle de bains.

La cour du palais est riche en équipements, y compris une cuisine d'été avec une cheminée centrale, ainsi qu'un espace de détente avec un spa et une salle de sport. Une grande piscine est située dans la partie centrale de la cour. En plus du palais, il y a aussi une chapelle datant de 1798, un vieux puits, et un garage pour six véhicules, sur lequel est une terrasse pour socialiser et se détendre, offrant une vue sur la baie de Kotor.