Maisons neuves en Municipalité de Cetinje, Monténégro

Herceg Novi
1
Zabljak
1
Municipalité de Budva
3
Municipalité de Tivat
4
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Monténégro
depuis
$498,932
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 2
Villa moderne avec vue sur la mer au prix d'un appartement — KrimovicaUne nouvelle maison avec une vue panoramique imprenable sur l'Adriatique, située au-dessus des plages de Jaz, Trsteno et Ploce.L'aménagement spacieux et la grande terrasse sur le toit font de cette maison un choix idéal po…
DOO MNG Built
