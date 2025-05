À propos de l'agence

MD Realty dispose d'un personnel professionnel spécialisé dans le domaine de l'immobilier outre-mer. La principale équipe d'experts sur le marché immobilier du Monténégro compte plus de 8 ans d'expertise. Grâce à un partenariat avec de grandes organisations de construction au Monténégro, notre entreprise peut toujours offrir un large choix d'appartements, de maisons, de villas dans différentes régions du Monténégro. La gamme - de peu coûteux et massif à l'élite et exclusif, à un prix minimum des développeurs. Aujourd'hui, nous vendons des propriétés des principaux développeurs du Monténégro. Nos partenaires comprennent plus de 40 entreprises de construction. Notre équipe coopère activement avec toutes les grandes organisations de construction de toutes les villes et régions du Monténégro. Les transactions immobilières sont une étape importante et responsable. Nous établissons des relations à long terme et valorisons notre réputation, de sorte que nous faisons de notre mieux pour vous mettre à l'aise à toutes les étapes de la transaction et obtenir la pleine satisfaction du résultat. Chaque client qui nous contacte peut être sûr qu'il recevra toujours une approche individuelle et la consultation la plus qualifiée sur toutes les offres immobilières pertinentes au Monténégro. Toutes les offres les plus avantageuses pour les nouveaux bâtiments et installations en construction - seulement ici! Notre nouveau projet de construction : https://montedevelopers.com