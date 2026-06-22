Complexe résidentiel Parkside Residence

Le complexe résidentiel Parkside Residences est situé dans le quartier de Mrčevac, à Tivat. Le projet est implanté sur une colline au milieu de la verdure méditerranéenne, à environ 2 km du centre-ville et à proximité de la côte de la baie de Tivat. Grâce à son emplacement à environ 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, la plupart des résidences offrent des vues panoramiques sur la mer, le parc et les montagnes. Le complexe allie le format de l'immobilier urbain à une atmosphère plus calme et privée. Il n'y a pas de densité de construction comme en première ligne ni le bruit touristique du centre de Tivat, tout en permettant de rejoindre le front de mer, les restaurants et Porto Montenegro en quelques minutes seulement. Caractéristiques principales du complexe : 3 bâtiments résidentiels : A, B et Cformats allant du studio aux appartements de 2 chambreslocaux commerciaux au rez-de-chausséeparking souterraincelliersaccès sécurisé au territoire du complexebâtiments résidentiels d'une hauteur de rez-de-chaussée + 4 étagesarchitecture moderne avec baies vitréesfinitions intérieures des appartements inclusesfin des travaux prévue pour fin 2027Infrastructures du complexe : grande piscine extérieurepiscine panoramique sur le toit du bâtiment Bsalle de sportpiste de courseaire de jeux pour enfantsréceptionsystème de vidéosurveillance CCTVSociété de gestion du complexe supermarché sur placepharmacielocaux commerciaux pour les besoins quotidiens des résidents À propos des appartements : Les plans sont conçus en mettant l'accent sur la lumière naturelle, les grandes fenêtres et les vues ouvertes sur la baie et le paysage montagneux de Tivat. Les finitions comprennent : système de chauffage et de climatisation Carrier A+parquet en bois françaisfenêtres en aluminium à double vitragecéramique italienne dans les cuisines et les salles de bainssanitaires Laufenrobinetterie Hansgrohepacks de meubles disponibles sur demande À propos du quartier de Tivat : Tivat est considérée comme l'une des villes les plus prisées de la côte monténégrine grâce à ses infrastructures modernes, sa marina internationale et une demande immobilière constante tout au long de l'année. À proximité se trouve Porto Montenegro, le plus grand complexe de yachts haut de gamme du pays, avec ses restaurants, ses boutiques, ses installations sportives et sa promenade. Emplacement : centre de Tivat — environ 2 kmPorto Montenegro — environ 2,5 kmmer et front de mer — environ 800 mplages — environ 800 maéroport de Tivat — environ 1,3 kmaéroport de Dubrovnik — environ 52 kmaéroport de Podgorica — environ 88 km Potentiel d'investissement : Tivat reste l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques du Monténégro grâce au développement de Porto Montenegro, au nombre limité de nouveaux projets et à une demande internationale stable. Le complexe est orienté aussi bien vers une résidence permanente que vers des achats d'investissement destinés à la location. Le format de complexe résidentiel moderne avec ses propres infrastructures et sa proximité avec l'aéroport rend l'objet attractif pour des investissements à long terme.