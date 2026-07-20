  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Immeuble prestigieux au pied du kikar : migdal david - briga face à la mer - 4 pièces 160m² + 24m² terrasse vue mer - 6.300.000 shekels

Quartier résidentiel Immeuble prestigieux au pied du kikar : migdal david - briga face à la mer - 4 pièces 160m² + 24m² terrasse vue mer - 6.300.000 shekels

Netanya, Israël
depuis
$2,07M
;
11
Laisser une demande
ID: 38834
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    David HaMelekh, 16

À propos du complexe

Un 4 pièces de 160m² + 24m² terrasse pleine vue mer. Vaad : 1585 nis par mois. 200 nis par mois pour accès à tous les services : salle de sport, gardien 24h/24. Cave + parking souterrain. Arnona : 2131 nis tous les deux mois.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement neuf – vieux nord tel aviv – dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Superbe penthouse - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,26M
Quartier résidentiel Duplex-penthouse face à la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,54M
Quartier résidentiel Yarmuk | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,16M
Vous regardez
Quartier résidentiel Immeuble prestigieux au pied du kikar : migdal david - briga face à la mer - 4 pièces 160m² + 24m² terrasse vue mer - 6.300.000 shekels
Netanya, Israël
depuis
$2,07M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine - 3 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$980,720
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Florentine ! Immeuble neuf de 5 ans, 3ème étage avec 2 ascenseurs. 60m² + 6m² de balcon, 3 pièces avec mamad. 1 parking robotique en cours d'installation, chauffe-eau solaire. Prix : 2,990,000₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse refait à neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Magnifique 3 pièces / grand living avec 2 balcons sur rue / 2 chambres à coucher / 2 salles de bain. Calme, lumineux et très verdoyant. Proche de la mer et de Bugrashov... Excellent produit vendu meublé et équipé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Quartier résidentiel À 5 mn de la mer - parking, ascenseur, balcon - 130 m² + 10 m² de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,87M
À 5 mn de la mer, parking, ascenseur, balcon. 5 pièces de 130 m² + 10 m² de terrasse, situé entre Frishman et la mer. Lumineux et spacieux. Photos disponibles, possibilité de travaux
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller