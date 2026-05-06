Quartier résidentiel Mini penthouse 3 pièces + terrasse

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Rue Shlomo Ameleh 73 - Tel Aviv
Emplacement privilégié | Boulevard Ben Gourion
Quartier : Ben Gourion | mer
Immeuble : Immeuble rénové
Étage : 4ème étage
Type : Penthouse
Superficie : 79 m² + terrasse 21 m²
Ascenseur : ✅
Parking : ❌
Orientation : S-E-O
Prix demandé : *5 490 000 ILS*
Pour plus de détails :
Benjamin 052-6604099
Sidney 054-4862214
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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