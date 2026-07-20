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Quartier résidentiel Bel immeuble classé - rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,80M
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ID: 38309
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche de Rothschild. Bel immeuble classé. RDC sur 2 étages, 5 pièces, 4 suites parentales. 106m² + 7m² de balcon. Idéal pour Airbnb. Rénové haut standing, hauts plafonds de 4 mètres. Prix : 5,480,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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