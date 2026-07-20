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Quartier résidentiel À proximité de la place habima et du boulevard rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
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ID: 38435
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bilu, 53

À propos du complexe

Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de la place Habima et du boulevard Rothschild. Immeuble rénové il y a 3 ans. Rez-de-chaussée. 84 m². 2,5 pièces très spacieuses. Possibilité de transformer facilement en 3 pièces. Cuisine séparée, balcon fermé et balcon de service. 2 expositions. Sans miklat. Prix : 3 650 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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