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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, investi, rénové, spacieux

Ashdod, Israël
depuis
$738,000
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7
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ID: 38718
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence: AS 972 Quartier: Dalet 5 pièces transformé en 4 pièces dont mamad Surface de 130 m2 Terrasse de 14 m2 1er étage avec ascenseur Appartement rénové, spacieux Climatisation, buanderie

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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