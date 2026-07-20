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Quartier résidentiel Immeuble neuf - florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,03M
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8
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ID: 38328
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier Ouest de Florentine, proche de Neve Tzedek ! Immeuble neuf, 7ème étage sur 9 avec ascenseur. 4 pièces, 2 salles de bain, 92m² + 16m² de terrasses (12+4). 1 parking, 1 cave, 3 expositions. Prix : 6,190,000 sh

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Tel-Aviv, Israël
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