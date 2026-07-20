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Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
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ID: 38371
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 2

À propos du complexe

Duplex penthouse à vendre à Tel-Aviv, proche de Bograshov et de la mer. Immeuble neuf. 5e et 6e étage avec ascenseur. 5 pièces, 2 salles de bain, 3 WC. 137 m² + 54 m² de toit-terrasse + 11 m² de terrasse. 1 parking, 1 cave. Prix : 10 500 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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