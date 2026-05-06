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Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon

Tel-Aviv, Israël
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ID: 36037
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 80

À propos du complexe

En plein cœur du beau Florentine 2 pièces avec ascenseur + balcon Appartement sur rue Excellent état Étage élevé Parfait pour un premier achat ou bien pour investir

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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