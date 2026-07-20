  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse - spacieux, clair et bien agencé - proche mer - À ne pas manquer !

Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse - spacieux, clair et bien agencé - proche mer - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
;
Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse - spacieux, clair et bien agencé - proche mer - À ne pas manquer !
1
Laisser une demande
ID: 38489
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mendele Book Seller, 20

À propos du complexe

Situé à 5 minutes de la mer, dans un environnement calme.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Yad yamim - immeuble standing avec piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Vente exclusive – le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson, très prisé, à rishon lezion !
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Proche du centre-ville – au calme
Raanana, Israël
depuis
$3,936
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Montefiore - 2 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$770,800
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse - spacieux, clair et bien agencé - proche mer - À ne pas manquer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah
Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah
Quartier résidentiel Lev ha'ir – beau 3 pièces avec terrasse souccah
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,62M
Appartement à vendre au Lev Ha'ir, Tel-Aviv, à proximité de Rothschild et Neve Tzedek. Immeuble récent. 4ème étage sur 5 avec ascenseur. 3 pièces. 68 m² + 12 m² de terrasse ouverte à ciel ouvert (Souccah). Mamad. 1 parking. 1 cave. Double exposition. Prix : 4 950 000 ₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,17M
NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéfici…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. rénové. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,28M
Joli cottage de 7 pièces avec grand sous-sol. Spacieux, grand jardin piscinable. Idéal pour une famille, les chambres sont grandes, agréables et lumineuses. Proche d'écoles et commodités
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller