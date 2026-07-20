Quartier résidentiel Luxueux 3 pièces à louer au cœur de jérusalem

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Appartement de luxe 3 pièces à louer – Emplacement exceptionnel au cœur de Jérusalem
Situé dans un immeuble de standing au cœur de Jérusalem, directement sur la rue Jaffa et le tracé du tramway, à seulement une minute à pied du kikar Tsion et de la rue Ben Yehuda.
L'immeuble
• Gardien et sécurité 24h/24 et 7j/7
• Hall d'entrée prestigieux
• 4 ascenseurs de Chabbat
• Vide-ordures
L'appartement
• Grand 3 pièces spacieux
• 85 m² habitables (915 sq ft)
• Belle mirpeset de 9 m² (97 sq ft)
• Vue dégagée sur le centre-ville de Jérusalem
• Entièrement meublé avec des prestations de qualité
• Grand salon lumineux
• Cuisine américaine moderne
• Suite parentale avec salle de douche privative
• Salle de bains supplémentaire
• Climatisation centrale
• Chauffage privatif indépendant dans chaque pièce
Les plus
• Place de parking couverte incluse
• Appartement prêt à emménager immédiatement
Un bien rare offrant confort, standing et emplacement exceptionnel au cœur de Jérusalem.
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
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Loisirs
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