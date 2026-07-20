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Quartier résidentiel Luxueux 3 pièces à louer au cœur de jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,264
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4
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ID: 38628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 110

À propos du complexe

Appartement de luxe 3 pièces à louer – Emplacement exceptionnel au cœur de Jérusalem Situé dans un immeuble de standing au cœur de Jérusalem, directement sur la rue Jaffa et le tracé du tramway, à seulement une minute à pied du kikar Tsion et de la rue Ben Yehuda. L'immeuble • Gardien et sécurité 24h/24 et 7j/7 • Hall d'entrée prestigieux • 4 ascenseurs de Chabbat • Vide-ordures L'appartement • Grand 3 pièces spacieux • 85 m² habitables (915 sq ft) • Belle mirpeset de 9 m² (97 sq ft) • Vue dégagée sur le centre-ville de Jérusalem • Entièrement meublé avec des prestations de qualité • Grand salon lumineux • Cuisine américaine moderne • Suite parentale avec salle de douche privative • Salle de bains supplémentaire • Climatisation centrale • Chauffage privatif indépendant dans chaque pièce Les plus • Place de parking couverte incluse • Appartement prêt à emménager immédiatement Un bien rare offrant confort, standing et emplacement exceptionnel au cœur de Jérusalem.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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