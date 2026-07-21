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Quartier résidentiel Nizza - proche kikar

Netanya, Israël
depuis
$754,400
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ID: 38847
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

immeuble rénové - 4 Pieces -116 m2 avec 3 orientations - petite vue mer rue calme a cote de toutes les commodités et de la descente de la mer ascenceur et parking couvert

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Netanya, Israël
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