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Quartier résidentiel Au centre, bon emplacement

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Quartier résidentiel Au centre, bon emplacement
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ID: 38674
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, Ambassade de Russie

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Tel-Aviv, Israël
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