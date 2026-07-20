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Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, haut standing, projet de qualité

Hadera, Israël
depuis
$892,160
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ID: 38676
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Reference HD 107 Quartier Ein ayam Tour Haut standing Prestation de la tour : Salle de sport , salle pour anniversaire et plus - 4 pièces : 105 m2 + 16 m2 de terrasse A partir du 11 -ème étage Parking Cave Avec vue sur le parc Orientation Est - 5 pièces 124 m2 + 25 m2 de terrasse A partir du 1 er étage Parking Cave Vue mer partiel Orientation Nord Ouest

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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