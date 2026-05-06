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Quartier résidentiel Penthouse 6 pièces neuf, emplacement premium

Tel-Aviv, Israël
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$6,25M
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Quartier résidentiel Penthouse 6 pièces neuf, emplacement premium
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ID: 36088
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

À propos du complexe

Au cœur du quartier de Rothschild, immeuble de standing rénové. 225 m² + 75 m² de terrasse. Ascenseur + 2 places de parking.

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Tel-Aviv, Israël
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