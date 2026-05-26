  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod

Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$14,50M
;
11
Laisser une demande
ID: 36872
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Alexander Zaid

À propos du complexe

Une propriété rare et prestigieuse réunissant élégance, volumes impressionnants et prestations ultra haut de gamme. Édifiée sur un terrain de 600 m², cette somptueuse villa développe 350 m² habitables pensés dans les moindres détails pour offrir un confort absolu et un art de vivre unique. Espaces de réception majestueux, finitions luxueuses, matériaux nobles, cuisine de standing, suites spacieuses et luminosité exceptionnelle créent une atmosphère raffinée et exclusive. À l'extérieur, une magnifique piscine privée s'intègre parfaitement dans un environnement intime et élégant, idéal pour recevoir et profiter pleinement du climat d'Ashdod. Une adresse rare pour une clientèle exigeante à la recherche d'un bien d'exception alliant prestige, confort et qualité irréprochable.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Cottage situé au centre
Ascalon, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Baka - appartement de caractère à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$10,000
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israël
depuis
$5,53M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,56M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa d'exception À ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$14,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$1,15M
Appartement d'exception à Ashdod – Quartier Youd Bet Situé rue Shevet Naftali, dans l'un des secteurs les plus recherchés d'Ashdod, découvrez ce spacieux appartement de 152 m² transformé de 5 pièces en un élégant 4 pièces offrant de très beaux volumes et une distribution idéale pour une vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Quartier résidentiel À vendre appartement 2 piÈces rue yehuda halevy - trÈs bon État
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
À vendre, appartement 2 pièces situé dans un secteur central et recherché de Tel-Aviv, proche des commerces, cafés et transports. Appartement de 50 m² au 2e étage (haut 2e étage) dans un immeuble récent d'environ 5 ans. L'appartement comprend une chambre sécurisée (mamad), un séjour lumineux…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Afficher tout Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$17,50M
Vivez l'Excellence à Netanya ! Mardochee Khayat a le plaisir de vous inviter à découvrir notre projet résidentiel d'exception, situé au cœur du quartier prisé de Nat 600 à Netanya. Profitez d'un emplacement privilégié, à quelques pas des plages grâce au nouvel ascenseur de la plage de l'Isl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller