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Quartier résidentiel Somptueux 5 pièces pleine vue mer à vendre à la marina d'ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$5,30M
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10
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ID: 36866
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 32

À propos du complexe

À vendre à la Marina d'Ashdod, dans la prestigieuse résidence Sea Side, un somptueux appartement 5 pièces de 192 m² baigné de soleil avec une magnifique mirpeset de 28 m² offrant une vue mer panoramique exceptionnelle. Prestations haut de gamme : parking privé, climatisation, mamad, synagogue dans l'immeuble, à seulement quelques pas de la plage. Un bien rare et exclusif sur le marché, idéal pour les amateurs de luxe, d'espace et de vue imprenable sur la mer.

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Ashdod, Israël
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