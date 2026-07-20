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Quartier résidentiel Immeuble neuf - 4 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
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ID: 38568
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Biltmore, 10

À propos du complexe

Situé dans le centre de Tel Aviv, magnifique immeuble. Appartement 4 pièces spacieux et lumineux de 110 m² + 12,5 m² de terrasse. Étage élevé avec vue dégagée. Parking souterrain inclus. À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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