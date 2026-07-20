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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38671
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaCarmel, 48 Carmel Market

À propos du complexe

Reference : TL 2426 Quartier proche de Neve Tsedek , du shouk Hacarmel et de la mer 4 pièces 100 m2 + 12 m2 de terrasse 3 eme étage 2 ascenseurs Chambre de sécurité Orientations Sud-est Vendu avec une place de parking

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Tel-Aviv, Israël
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