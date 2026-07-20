  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Opportunité ! maison de 5 pièces en centre-ville !

Quartier résidentiel Opportunité ! maison de 5 pièces en centre-ville !

Hadera, Israël
depuis
$1,03M
;
10
Laisser une demande
ID: 38444
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZ"H Découvrez cette opportunité rare au cœur de Hadera ! Située sur la rue large et agréable Jabotinsky, à proximité immédiate de toutes les commodités, des commerces et des transports, RE/MAX vous propose en exclusivité à la vente une maison spacieuse de 5 pièces, facilement transformable en 6 pièces. Cette maison est un véritable havre de paix grâce à ses nombreuses caractéristiques qui sauront vous séduire dès la première visite. - Maison de 5 pièces transformable en 6 pièces - Cuisine avec îlot - Beau jardin avec pergola - Suite parentale avec dressing au rez-de-chaussée - Chambres spacieuses - 3 toilettes et 2 douches - Volets électriques - 2 places de parking - Chambre de sécurité (mamad) - Climatiseurs PRIX BAISSÉ ! De 3.330.000 ₪ à 3.150.000 ₪ ! À voir absolument ❗ EXCELLENTE AFFAIRE ! Pour plus d'informations ou pour organiser une visite : Ra'hel Haya Benguigui Directrice du Département Francophone – RE/MAX Hadera Licence 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$3,58M
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,840
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,396
Vous regardez
Quartier résidentiel Opportunité ! maison de 5 pièces en centre-ville !
Hadera, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,42M
Duplex-Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans un quartier calme proche de Frishman et de la mer ! Immeuble boutique de 8 appartements 4ème étage avec ascenseur 4 pièces 101 m² + 62 m² de terrasses 56 m² de toit 1 parking souterrain 1 cave Miklat 3 expositions : Nord, Est, Ouest Calme et lumineu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Quartier résidentiel Magnifique appartement à louer à mordot arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$4,592
✨ Situé au 15ᵉ étage sur 24, avec une vue panoramique exceptionnelle. ? Surface de l'appartement : 123 m². ? Terrasse (mirpeset) de 14 m² offrant une vue imprenable. ? Place de parking privative. ? Cave (cellier). ? Ascenseur de Shabbat. Appartement spacieux et lumineux, situé dans un quart…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,74M
À vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamad * Possibilité de vente meublé avec électroménager
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller