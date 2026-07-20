Quartier résidentiel Opportunité ! maison de 5 pièces en centre-ville !

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BZ"H
Découvrez cette opportunité rare au cœur de Hadera ! Située sur la rue large et agréable Jabotinsky, à proximité immédiate de toutes les commodités, des commerces et des transports, RE/MAX vous propose en exclusivité à la vente une maison spacieuse de 5 pièces, facilement transformable en 6 pièces.
Cette maison est un véritable havre de paix grâce à ses nombreuses caractéristiques qui sauront vous séduire dès la première visite.
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- Suite parentale avec dressing au rez-de-chaussée
- Chambres spacieuses
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PRIX BAISSÉ !
De 3.330.000 ₪ à 3.150.000 ₪ !
À voir absolument ❗
EXCELLENTE AFFAIRE !
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite :
Ra'hel Haya Benguigui
Directrice du Département Francophone – RE/MAX Hadera
Licence 313736
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Hadera, Israël
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