  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage

Bat Yam, Israël
depuis
$1,11M
06/05/2026
$1,11M
05/05/2026
$1,10M
;
10
Laisser une demande
ID: 35832
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l'Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bien Superficie intérieure : 116 m² Balcon ensoleillé : 12 m² Chambre sécurisée (Mamad) Parking souterrain inscrit au cadastre Appartement très lumineux Exposition ouest / nord – bien aéré Immeuble équipé de 3 ascenseurs Emplacement idéal 500 mètres de la plage Accès direct au tramway (ligne rouge) À proximité du boulevard de l'Indépendance et de son parc Proche des transports en commun À quelques pas des commerces, supermarchés, restaurants et cafés

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, bonne affaire, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, projet de qualité
Conseil régional de Tamar, Israël
depuis
$822,800
Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Quartier résidentiel Superbe appartement de 2 pièces, conçu par un architecte
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,04M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, bonne occasion, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$622,200
Quartier résidentiel Herbert samuel 34, projet aura
Hadera, Israël
depuis
$799,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – Proche du Dizengoff Center Appartement récemment construit dans un emplacement privilégié, à quelques minutes à pied de la plage et du centre animé de Tel Aviv. • 4 pièces, 92 m² • Spacieuse terrasse ensoleillée de 15 m² • Salon avec cuisine ouverte …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Afficher tout Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,46M
BZH Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité. Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park. Caractéristiques : - Maison ultra design, confortable sur 3 étages …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,55M
Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d'un grand salon lumineux, d'une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller