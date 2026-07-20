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Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
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ID: 38298
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Appartement familial situé dans le cœur de Tel Aviv, proche de Shenkin. Mamad, ascenseur, balcon. 5 pièces au 3ème étage sur rue. À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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