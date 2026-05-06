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Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,25M
06/05/2026
$1,25M
05/05/2026
$1,24M
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ID: 35602
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shalom Yehuda, 3

À propos du complexe

Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant une aire de jeux pour enfants ainsi que différents commerces à proximité situés dans un centre commercial, situé au cœur de Talpiot, proche d'axes routiers, le tramway étant à 15 minutes à pied de Baka. Ce projet proposera des appartements de 2 à 5 pièces, rez-de-jardin, mini penthouses et penthouses. Livrable en décembre 2026 3 pièces 77m² et 8,4m² terrasse 3 pièces 81m² et entre 8 et 12m² de terrasse 3 pièces 87m² et 10m² de terrasse 4 pièces 105m² et entre 12 et 18m² 4 pièces 98m² et terrasse entre 10 et 13m² 4 pièces 102m² et terrasse entre 10 et 13m² 5 pièces 122m² et terrasse entre 13 et 16m² Les prix démarrent à 2.775.000 sh et chaque appartement est livré avec cave et parking 4 pièces de 105m² avec terrasse de 13m², parking et cave à partir du 1er étage Prix à partir de 3.754.000 sh Penthouse de 4 pièces de 140m² avec belle terrasse de 33m². Mini penthouse de 4 pièces de 136m² avec magnifique terrasse de 118m² Modalités de paiement : 15% à la signature 15% tous les 5 mois 15% à la remise des clés (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% HT)

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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Loisirs

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