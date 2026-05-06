Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem

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Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem
Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation.
Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, 2 ascenseurs, parking souterrain et caves.
Avec un magnifique parc comprenant une aire de jeux pour enfants ainsi que différents commerces à proximité situés dans un centre commercial, situé au cœur de Talpiot, proche d'axes routiers, le tramway étant à 15 minutes à pied de Baka.
Ce projet proposera des appartements de 2 à 5 pièces, rez-de-jardin, mini penthouses et penthouses.
Livrable en décembre 2026
3 pièces 77m² et 8,4m² terrasse
3 pièces 81m² et entre 8 et 12m² de terrasse
3 pièces 87m² et 10m² de terrasse
4 pièces 105m² et entre 12 et 18m²
4 pièces 98m² et terrasse entre 10 et 13m²
4 pièces 102m² et terrasse entre 10 et 13m²
5 pièces 122m² et terrasse entre 13 et 16m²
Les prix démarrent à 2.775.000 sh et chaque appartement est livré avec cave et parking
4 pièces de 105m² avec terrasse de 13m², parking et cave à partir du 1er étage
Prix à partir de 3.754.000 sh
Penthouse de 4 pièces de 140m² avec belle terrasse de 33m².
Mini penthouse de 4 pièces de 136m² avec magnifique terrasse de 118m²
Modalités de paiement :
15% à la signature
15% tous les 5 mois
15% à la remise des clés
(Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence qui est de 2% HT)
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
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Épiceries
Loisirs
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