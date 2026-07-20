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Quartier résidentiel Duplex situé quartier bougrashov à 15 min de la mer, parking, ascenseur, terrasse 45 m²

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
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ID: 38636
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bograshov, 79

À propos du complexe

Dans petite rue résidentielle, immeuble très bien entretenu. Parking, ascenseur, terrasse 45 m². 3 pièces avec 2 salles de bains situé quartier Bougrashov proche de la mer.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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