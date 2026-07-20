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Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas manquer ! 5 pièces en rez-de-jardin à vendre, dans projet neuf, netivot

Netivot, Israël
depuis
$820,000
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2
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ID: 38817
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

Référence : NV 109 Quartier : Ramot Yoram Immeuble boutique de 3 étages 5 pièces neuf en rez-de-jardin dans un projet neuf Surface de 126 m² 2 jardins, un de 100 m² et un de 30 m² 3 salles de bain, 3 toilettes Cave Parking privé Livraison : Mi 2027

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
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