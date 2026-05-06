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Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse

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ID: 35904
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shabazi, 31

À propos du complexe

Produit d'exception en plein cœur de Neve Tzedek 124m2 net + 12m2 de terrasse Immeuble historique rénové, ascenseur, parking, cave Disponible immédiatement

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Tel-Aviv, Israël
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