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Quartier résidentiel Avec terrasse, bonne affaire, haut standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
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ID: 38680
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Achva, 15

À propos du complexe

Référence : TL 2461 Quartier : Neve Tsedek, proche de toutes commodités Joli 3 pièces Surface de 76m² Terrasse de 12 m² Étage élevé Place de parking privé Cave

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Tel-Aviv, Israël
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