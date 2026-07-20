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Quartier résidentiel Appartement de luxe en première ligne face à la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,92M
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ID: 38395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 140

À propos du complexe

À vendre | Appartement de luxe en première ligne face à la mer Un appartement rare et luxueux à l'une des adresses les plus prisées de Tel Aviv, face à la mer • Appartement 4 pièces, 93 m² habitables + balcon de 9 m² • 3 chambres et 2 salles de bains • Vue imprenable sur la mer • Étage élevé • Ascenseurs • Parking privé • Dans l'immeuble : réception 24h/24 et 7j/7, piscine et salle de sport Idéal comme résidence principale, appartement de vacances de luxe ou investissement locatif de premier ordre Un bien d'exception alliant emplacement privilégié, qualité de vie et vue imprenable sur la mer Prix : 8 900 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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