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Quartier résidentiel Penthouse

Tel-Aviv, Israël
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$5,38M
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Quartier résidentiel Penthouse
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ID: 38458
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

À propos du complexe

Réf SHO - Magnifique duplex penthouse de 148 m² habitables + 142 m² de terrasse avec 3 parkings, situé au cœur de Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israël
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