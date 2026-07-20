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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,03M
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ID: 38684
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Reference : TL 2463 Au cœur de Tel aviv proche de Bograshov/ Dizengof Projet de qualité Plusieurs type d'appartement : 3 - 4 pièces , penthouse et rez de jardin 3 pièces : 74 m2 + 7 m2 de balcon Mamad Reçu avec une place de parking 2 eme étage / 5 A partir de 6.200.000 shk Livraison prévu pour FIN 2027

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Tel-Aviv, Israël
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