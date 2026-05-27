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Quartier résidentiel Superbe 5 pieces a cote de kikar hamedina au calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,60M
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ID: 36878
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot HaZionut, 3

À propos du complexe

A vendre en Exclusivité Au 3, rue Zion Boulevard, une adresse prestigieuse et très recherchée. Un appartement unique, spacieux et lumineux ! Au 5ème étage, cet appartement bénéficie d'une excellente circulation sur quatre axes ! Un appartement de 5 pièces offrant un fort potentiel et une disposition idéale. Surface construite de 146,5 m² Un balcon de 12 m² sera ajouté+ un mamad de 9 m². Décision du comité prise ! Un immeuble de standing intimiste de seulement 6 appartements. 2 places de parking privatives. Ascenseur Abri dans l immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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