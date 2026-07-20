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Quartier résidentiel Grand 5 pièces à vendre, étage élevé avec vue sur la mer, maar, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,48M
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11
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ID: 38819
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : AS 1004 Quartier : Maar, quartier très recherché d'Ashdod, proche de toutes commodités Grand 5 pièces dont mamad Surface de 216 m2 (Arnona) Terrasse avec vue sur mer Étage élevé avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Cave à l'étage 2 places de parking Très belle hauteur sous plafond plus de 3 mètres Appartement clair et spacieux

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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