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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, haut standing, investi, magnifique, neuf, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,58M
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ID: 38700
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2487 Quartier: Centre-ville, proche de Bograshov Magnifique duplex penthouse 5 pièces neuf Surface de 147 m2 Terrasse de 45 m2 5e et 6e étage Climatisation Place de parking double (robotique)

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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