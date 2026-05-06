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Quartier résidentiel Très rare en centre-ville de raanana. piscinable

Raanana, Israël
depuis
$7,38M
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9
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ID: 35767
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Shalom Aleichem, 6

À propos du complexe

Jolie cottage. 7 pièces. 3 salles de bain. 4 toilettes. Jardin. On peut y construire une piscine. Dans une impasse, très calme. Proche Collège Hasharon et Lycée Ostrovsky.

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Raanana, Israël
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