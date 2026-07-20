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Quartier résidentiel Rue remez - proche de la kikar

Netanya, Israël
depuis
$977,440
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11
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ID: 38485
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

En plein centre-ville - 4 pièces - 130 m² + balcon Vue dégagée - orientation sud-ouest 2 salles de bains + grand salon Appartement rénové

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Netanya, Israël
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