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Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
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8
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ID: 35932
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 70

À propos du complexe

Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – Proche du Dizengoff Center Appartement récemment construit dans un emplacement privilégié, à quelques minutes à pied de la plage et du centre animé de Tel Aviv. • 4 pièces, 92 m² • Spacieuse terrasse ensoleillée de 15 m² • Salon avec cuisine ouverte • Suite parentale avec salle de bain privée • Chambre sécurisée (mamad) et une autre chambre • Salle de bain supplémentaire et toilettes invités • 3e étage sur 6 avec ascenseur • Parking privé Idéal pour vivre ou investir ! Prix : 6,900,000 ₪ Prix au m² : 63,302 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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