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Quartier résidentiel Vente | appartement 3.5 pièces rue jérusalem – rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$564,160
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ID: 38270
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

À vendre | Appartement 3.5 pièces Rue Jérusalem – Rishon LeZion Vous cherchez un excellent appartement pour y habiter ou investir ? Celui-ci pourrait être exactement ce qu'il vous faut ! Détails du bien : ? 3.5 pièces ? Environ 70 m² ? 3ème étage sur 3 ? Un seul appartement par étage – intimité et calme maximum ? Appartement particulièrement calme, non exposé sur la rue Jérusalem ? Parking sur accord avec portail électrique ? Abri (miklat) conforme aux normes dans l'immeuble ? 2 climatiseurs ? Chauffe-eau solaire neuf sous garantie ? Appartement en excellent état, ayant subi une rénovation partielle ? L'immeuble est en cours de rénovation extérieure Points forts : ✅ Idéal pour habiter ou investir ✅ Intimité totale – un appartement par étage ✅ Environnement résidentiel calme et agréable ✅ Potentiel de valorisation grâce à la rénovation de l'immeuble ? Prix de commercialisation : 1 720 000 ₪ ?

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Rishon LeZion, Israël
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