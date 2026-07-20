Quartier résidentiel Vente | appartement 3.5 pièces rue jérusalem – rishon lezion

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À vendre | Appartement 3.5 pièces
Rue Jérusalem – Rishon LeZion
Vous cherchez un excellent appartement pour y habiter ou investir ? Celui-ci pourrait être exactement ce qu'il vous faut !
Détails du bien :
? 3.5 pièces
? Environ 70 m²
? 3ème étage sur 3
? Un seul appartement par étage – intimité et calme maximum
? Appartement particulièrement calme, non exposé sur la rue Jérusalem
? Parking sur accord avec portail électrique
? Abri (miklat) conforme aux normes dans l'immeuble
? 2 climatiseurs
? Chauffe-eau solaire neuf sous garantie
? Appartement en excellent état, ayant subi une rénovation partielle
? L'immeuble est en cours de rénovation extérieure
Points forts :
✅ Idéal pour habiter ou investir
✅ Intimité totale – un appartement par étage
✅ Environnement résidentiel calme et agréable
✅ Potentiel de valorisation grâce à la rénovation de l'immeuble
? Prix de commercialisation : 1 720 000 ₪ ?
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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Épiceries
Loisirs
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